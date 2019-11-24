Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года

Хоффенхайм — Майнц 05
сегодня
в 12:00
Чемпионат Германии
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Гости выйдут на игру с новым тренером, а это всегда является дополнительным зарядом эмоций. Однако хозяева набрали просто фантастическую форму и аутсайдер вряд ли сможет устоять. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой -1 гол за 2.08.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чемпионат Германии. «Герта» против «Аугсбурга», «Майнц» в гостях у «Хоффенхайма»

Sports.ru22 ноября в 04:41

«Хоффенхайм» — «Майнц»: тут закроется тур

Все про Спорт рувчера в 00:39

«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 04:36

«Хоффенхайм» – «Майнц»: прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги

ODDS.ruвчера в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Вести.Ru 03:40
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия вчера в 16:43
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал историю о том, как фраза советского дипломата Олега Трояновского стала мемом в кругах ООН.
RT на русском 04:02
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

РИА Новости 01:15
Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
ФАН вчера в 10:20
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
Lenta.ru 04:06
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru вчера в 06:53
Происшествия

В центре Петербурга пешеход ранил таксиста ножом

"По предварительным данным, трое неизвестных злоумышленников переходили дорогу, один из них залез на автомобиль марки BMW, которым управлял пострадавший, в результате чего произошел конфликт, в котором неизвестный нанес ножевое ранение мужчине", – говорится в сообщении.
DP.RU 03:19
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РБК 02:59
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Хоккей

Василевский побил рекорд «Тампы» по победам

Спорт-Экспресс 00:08
Общество

Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, льдом покроются дороги и тротуары, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 03:41
Происшествия

Мать ребенка, который задавал вопросы гею на YouTube, заявила об угрозах полицейских

Мать одного из детей, которые беседовали с геем на шоу для YouTube-канала Real Talk, заявила об угрозах на допросе в полиции, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 02:26
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Происшествия

Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии

Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Piter.tv 04:14
Теннис

Матч Федерера и Зверева в Мехико побил мировой рекорд посещаемости

Предыдущий рекорд был установлен на выставочном матче в Бельгии между Ким Клийстерс и Сереной Уильямс в 2010 году в Бельгии.
Матч ТВ 02:36
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости 03:02
Общество

Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

Газета.Ru 00:21
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на его празднование с баннером

Фанаты «Реала» ответили хавбеку Гарету Бэйлу, нарисовав свой плакат.
Bookmaker-ratings.ru 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хоффенхайм
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм, которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное