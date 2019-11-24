Футбол
LiveSport.ru«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года
Чемпионат Германии
Стадион «Рейн-Неккар-арена»
Гости выйдут на игру с новым тренером, а это всегда является дополнительным зарядом эмоций. Однако хозяева набрали просто фантастическую форму и аутсайдер вряд ли сможет устоять. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой -1 гол за 2.08.
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Чемпионат Германии. «Герта» против «Аугсбурга», «Майнц» в гостях у «Хоффенхайма»
Sports.ru22 ноября в 04:41
«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 04:36
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