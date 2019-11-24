Футбол
LiveSport.ru«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года
Гости выйдут на игру с новым тренером, а это всегда является дополнительным зарядом эмоций. Однако хозяева набрали просто фантастическую форму и аутсайдер вряд ли сможет устоять. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой -1 гол за 2.08.
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У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Футбол
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Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
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Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
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Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
В России горящий BMW потушили стоками из канализации
В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
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Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд
Футбол
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Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Спорт
Россиянки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше
Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше. Они показали результат 3 минуты 02,765 секунды.
Общество
Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»
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Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
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В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Армия и оружие
Около 500 военных США сохраняют боеготовность на востоке Сирии
Командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи заявил, что в восточной части Сирии присутствуют около 500 американских военнослужащих, ожидается возобновление ими операции против ИГ* в ближайшее время.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
Политика
Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
Кино
Картина Натальи Назаровой «Простой карандаш» получила Гран-при фестиваля в Онфлере
Гран-при кинофестиваля в Онфлере, посвященного России, получила картина режиссера Натальи Назаровой "Простой карандаш".