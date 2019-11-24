Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года

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Гости выйдут на игру с новым тренером, а это всегда является дополнительным зарядом эмоций. Однако хозяева набрали просто фантастическую форму и аутсайдер вряд ли сможет устоять. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой -1 гол за 2.08.
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«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч немецкой Бундеслиги 24 ноября 2019 года

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