РПЛ

ТАССТАССХохлов: футболисты «Динамо» должны были реализовывать моменты в матче с «Уфой»

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Игроки московского "Динамо" должны были реализовывать моменты, которые возникали у них в матче девятого тура чемпионата России по футболу против "Уфы". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.
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Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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