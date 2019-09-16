Игроки московского "Динамо" должны были реализовывать моменты, которые возникали у них в матче девятого тура чемпионата России по футболу против "Уфы". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Хохлов: футболисты «Динамо» должны были реализовывать моменты в матче с «Уфой»

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