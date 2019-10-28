Футбол

Sport.ruSport.ruХохлов и Аленичев могут возглавить «Ротор»

"Чемпионат" сообщает о том, на пост главного тренера волгоградского "Ротора" есть пять претендентов. "Ротор" в скором времени может отправить в отставку Игоря Меньшикова. Среди претендентов на работу в "Роторе" Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев, а также Роман Пилипчук.
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с чего всё началось

Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.
Чемпионат05:22

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Хохлов, Аленичев и Пилипчук — кандидаты на пост главного тренера «Ротора»

Чемпионат05:22

Аленичев может возглавить «Ротор»

Матч ТВ04:35

Аленичев может возглавить «Ротор»

Sportbox.RU04:35

Аленичев, Пилипчук и Хохлов — претенденты на пост главного тренера «Ротора»

Sport24.ru05:54

«На каждый роток не накинешь платок»: Александр Глинянов рассказал об Аленичеве в «Роторе»

V1.ru07:30

Аленичев может возглавить «Ротор» («Матч ТВ»)

Sports.ru06:47

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Sport.ru07:41
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