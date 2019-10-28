Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.

с чего всё началось

"Чемпионат" сообщает о том, на пост главного тренера волгоградского "Ротора" есть пять претендентов. "Ротор" в скором времени может отправить в отставку Игоря Меньшикова. Среди претендентов на работу в "Роторе" Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев, а также Роман Пилипчук.

Хохлов и Аленичев могут возглавить «Ротор»

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