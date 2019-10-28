Футбол
Sport.ruХохлов и Аленичев могут возглавить «Ротор»
"Чемпионат" сообщает о том, на пост главного тренера волгоградского "Ротора" есть пять претендентов. "Ротор" в скором времени может отправить в отставку Игоря Меньшикова. Среди претендентов на работу в "Роторе" Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев, а также Роман Пилипчук.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», на пост главного тренера «Ротора» в случае отставки Игоря Меньшикова будут претендовать пять специалистов. В числе кандидатов на должность наставника команды из Волгограда — Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хохлов и Роман Пилипчук.Чемпионат05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru 26 октября в 17:02
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных машин сегмента SUV в России.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус прокляла Ксению Собчак в ответ на ее обвинения
Разозлившись, Ксения Собчак публично прокляла грудь Кристины Асмус.
Регион online 08:17
Армия и оружие
В Китае показали концепцию «стелс»-бомбардировщика H-20
Прозвучали заявления о том, что это долгожданный проект "стелс"-бомбардировщика Поднебесной под названием H-20.
Военное обозрение вчера в 09:59
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Песков не стал комментировать смерть Буковского
Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании.
REGNUM 07:15
Общество
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК вчера в 02:47
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Кино
«Джокер» обогнал «Дэдпула» по кассовым сборам
Форпост Северо-Запад вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Авто
Новый компакт-кросс Toyota Raize показали на первом снимке
Новый компакт-кросс создан Toyota и Daihatsu («дочка» Toyota) на базе концепта Daihatsu DN Trec, представленного на одном из международных автосалонов в 2017 году.
Автоновости дня 05:24
Происшествия
Мужчина с двумя маленькими детьми пропал в Уфе
Москва 24 08:13
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Гаджеты
Samsung придумала жутковатый чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новую идею чехла для смартфонов.
iXBT.com 06:18
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
VSE42.RU вчера в 23:32
Общество
Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом
Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.
Росбалт 08:17
Технологии
Стало известно, когда человечество сможет победить ВИЧ и гепатит B
Человечество может избавиться от гепатита B и ВИЧ инфекции в том случае, если будет снят запрет на генетическую модификацию людей.
Мойка78 07:15
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
В Кремле следили за визитом Зеленского в Донбасс
В Кремле следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе.
Известия 07:11