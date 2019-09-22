Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба. Об этом специалист заявил после домашнего поражения от "Сочи" (2:3) в матче десятого тура чемпионата России.

Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»

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