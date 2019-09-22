Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 22 сентября
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
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Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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