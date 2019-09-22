Футбол
Спорт-ЭкспрессХохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
|32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
|46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
|46′
Сильвестр Игбоун
|50′
|57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
|58′
Сильвестр Игбоун
|63′
|65′
Миха Мевля
|66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
|73′
|73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
|77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
|88′
Душан Лагатор
|90′+1′
Александр Карапетян
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
20
Грулев
6
Юсупов
8
Панченко
77
Каборе
11
Шиманьский
10
Игбоун
2 ×
35
Джанаев
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
94
Лагатор
5
Померко
16
Нобоа
18
Бурмистров
87
Карапетян
24
Набиуллин
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
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