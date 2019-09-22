По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.

Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

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