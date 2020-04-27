Общество

ProstoProSportProstoProSportХохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны

Есть ряд вещей, по словам Хохлова, которые ему не нравится, а другие он вообще не приемлет. При этом специалист заявил, что не видит альтернативу Путину. В настоящее время основной проблемой, по мнению Хохлова, является коррупция.
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Хохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны

ProstoProSport08:13

Хохлов: альтернативы Путину пока не вижу. Для меня Навальный ею не является

Чемпионат07:55

Хохлов: «Не понимаю, как в России прожить только на пенсию. Это нереально»

Sport24.ru07:28
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Общество

Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков

Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
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Автоспорт

«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей

Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Здоровье

В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом

В России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию, из них 276 находятся в Москве.
РБК 10:38
4
Общество

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
3
Общество

Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно

Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
10
Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
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Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
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Гаджеты

Apple не будет выпускать новые iPhone

TelecomDaily 07:36
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Общество

ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область

ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения.
Известно.ру 08:37
10
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
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Общество

Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
Коммерсантъ 11:17
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Энергетика

Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%

"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
27
Энергетика

Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
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Футбол

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
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Общество

В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов

Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
5
Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

REGNUM вчера в 20:22
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион».
МонаВиста 07:49
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Финансы

Спрогнозирован срок восстановления курса рубля

Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
Экономика сегодня вчера в 02:23
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Футбол

«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна

"Наполи" ведет переговоры по приобретению нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Soccer.ru 07:48
Политика

Песков опроверг изоляцию Путина в бункере или монастыре

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает слухи о том, что Владимир Путин самоизолировался в бункере или монастыре на Валдае.
Политсовет 03:39
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Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Политика

Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
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Религия

Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

RT на русском 11:17
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Футбол

РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата

Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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