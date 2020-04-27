Общество
ProstoProSportХохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны
Есть ряд вещей, по словам Хохлова, которые ему не нравится, а другие он вообще не приемлет. При этом специалист заявил, что не видит альтернативу Путину. В настоящее время основной проблемой, по мнению Хохлова, является коррупция.
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Общество
Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков
Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Здоровье
В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом
В России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию, из них 276 находятся в Москве.
РБК 10:38
Общество
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Гаджеты
Apple не будет выпускать новые iPhone
TelecomDaily 07:36
Общество
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область
ГИБДД ужесточит режим въезда в Ивановскую область. Новшество будет действовать с 29 апреля до особого распоряжения.
Известно.ру 08:37
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
Полицейских обяжут контролировать эмоции и избегать предметов роскоши
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.
Коммерсантъ 11:17
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Энергетика
Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион».
МонаВиста 07:49
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Финансы
Спрогнозирован срок восстановления курса рубля
Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
Экономика сегодня вчера в 02:23
Футбол
«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна
"Наполи" ведет переговоры по приобретению нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Soccer.ru 07:48
Политика
Песков опроверг изоляцию Путина в бункере или монастыре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергает слухи о том, что Владимир Путин самоизолировался в бункере или монастыре на Валдае.
Политсовет 03:39
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Футбол
РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27