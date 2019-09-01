РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
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Футболисты «Торино» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии одержали волевую победу над «Миланом».
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Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
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Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
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Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
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Курсанты МЧС нашли военный самолет времен ВОВ под Петербургом
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