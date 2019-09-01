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Нева СпортНева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»

Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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