РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 23:06, Вашингтон
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 20:28
Экономика
Самые богатые семьи мира накапливают деньги из-за опасений рецессии
Рик Стоун, бывший партнер Cadwalader, Wickersham & Taft, предвидит сложные времена для богатых семей (семейных офисов), пытающихся накапливать денежные средства.
Profinance.ru вчера в 03:34
Футбол
Игрок «Ниццы» признался в краже часов у одноклубника
Форвард «Ниццы» Мохамед Диаби признался в краже часов за 70 тысяч евро у своего партнера Каспера Дольберга, сообщает AFP.
Спорт-Экспресс 18:33
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.
7Дней.ру вчера в 08:20
Игры
В PS Store открылись предзаказы The Last of Us: Part II
Gmbox.ru вчера в 05:00
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Волейбол
Сборная России по волейболу не выполнила задачу на чемпионате Европы
По словам Яременко, сборная России не выполнила поставленную перед турниром задачу.
Газета.Ru 24 сентября в 00:06
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
Как говорят в МЧС, уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар, в результате которого сгорит балкон или несколько квартир, сообщает "Интерфакс".
Накануне.Ru 17:11
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 02:17
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости 13:36
Политика
Генсек ООН приветствовал встречу Лаврова с главой МИД Грузии
Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.
Вести.Ru 21:45
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Известия 22:21
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии
Аргументы и Факты вчера в 11:22
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 08:02
Кино
Названа дата премьеры фильма про Децла
Премьера документального фильма о покойном российском рэпере Кирилле Толмацком, который был известен как Децл, намечена на 7 ноября, передает РЕН.
Газета.Ru 09:25
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27