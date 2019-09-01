РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
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Российская газета 02:48
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Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
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Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
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Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
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Metaratings 03:15
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Украинский телеканал «112» лишили лицензии
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
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Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
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В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 01:02
Экономика
Потребительская корзина россиян станет здоровой
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения.
Lenta.ru 02:47
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Футбол
Тошич: скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России.
Газета.Ru 03:17
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Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
США ввели новые санкции против России из-за Сирии
Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
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Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
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Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Политика
Вице-премьер Украины назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба резко высказался о Союзе Независимых Государств.
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Снижение нештрафуемого порога превышения скорости поддержали в МВД
Предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч поддержали в МВД 25 сентября, рассказал замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире «Авторадио».
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Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
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Подделка документов: Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте
Бывший муж Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как артистка едва не получила тюремный срок в США за подделку документов.
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Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия вчера в 05:34
Происшествия
В Барнауле ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного нарушителя
Сотрудники ГИБДД выписали 14 протоколов за различные нарушения ПДД и ДТП за прошедшую ночь водителю в Барнауле.
ТАСС 01:39
Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Newstracker.ru 02:27