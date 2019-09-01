РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к «украинскому делу» Трампа
В Белом доме объявили охоту на предателей — ищут того, кто слил разговор Трампа с Зеленским прессе. Имя осведомителя до сих пор неизвестно.
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Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
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Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Кино
Западные кинокритики разгромили «Гемини» с Уиллом Смитом
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли. Рейтинг картины составил всего лишь 29 %.
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Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
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Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург
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Опубликовано видео изнутри четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС
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Газета Кемерова вчера в 16:07
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Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
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Пятый канал вчера в 08:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
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Российская газета вчера в 11:05
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Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
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Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Футбол
Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла
Известия вчера в 00:43
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
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Sportbox.RU вчера в 21:42
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru 25 сентября в 16:35
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 25 сентября в 20:41
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
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В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
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RT на русском вчера в 14:19
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МИД России назвал безрассудством новые санкции США
В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Происшествия
На Волге у Тольятти горит сухогруз
Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20