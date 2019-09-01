РПЛ

Нева СпортНева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»

Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Три вещи, которые нужно срочно сделать Дмитрию Хохлову

Спорт-Экспресс01:45

Хохлов пропустил тренировку «Динамо»

Sport.ruвчера в 17:13

СМИ: Хохлов не участвовал в тренировке «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 16:34

Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо», занятие провел Никифоров

Sports.ruвчера в 16:45

Хохлов пропустил тренировку «Динамо», завтра собрание с руководством

Спорт день за днемвчера в 16:38

Хохлов пропустил тренировку «Динамо»

Советский спортвчера в 16:53

Хохлов не присутствовал на тренировке «Динамо», занятие проводил Никифоров

Чемпионатвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
Политика

Сотрудника ЦРУ подозревают в причастности к «украинскому делу» Трампа

В Белом доме объявили охоту на предателей — ищут того, кто слил разговор Трампа с Зеленским прессе. Имя осведомителя до сих пор неизвестно.
РЕН ТВ 01:03
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Политика

Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Кино

Западные кинокритики разгромили «Гемини» с Уиллом Смитом

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Гемини" с Уиллом Смитом в главной роли. Рейтинг картины составил всего лишь 29 %.
Piter.tv 01:36
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Единоборства

Федерация бокса России накажет виновников инцидента в Екатеринбурге

ТАСС вчера в 05:18
Игры

Call of Duty: Modern Warfare отправит игроков в Санкт-Петербург

News.ru 25 сентября в 03:33
Политика

Опубликовано видео изнутри четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС

Группа журналистов посетила диспетчерскую четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Газета Кемерова вчера в 16:07
Политика

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Технологии

Большинство россиян предпочитают потреблять контент нелегально

Нелегальное ПО устанавливают 19%. В целом лишь 9% утверждают, что потребляют только легальный контент.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:02
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Происшествия

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Lenta.ru 01:44
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия вчера в 00:43
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Хоккей

Кучеров забил гол в победном матче против «Флориды» Бобровского

Sportbox.RU вчера в 21:42
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия вчера в 15:05
Экономика

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru 25 сентября в 16:35
Экономика

Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 25 сентября в 20:41
Происшествия

На Сахалине перевернулся катер с полицейскими и сотрудниками МЧС

РБК вчера в 23:18
Наука

Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков

Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Политика

МИД России назвал безрассудством новые санкции США

В МИД России, комментируя введение Вашингтоном новых антироссийских санкций за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», заявили, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».
RT на русском вчера в 17:54
Происшествия

На Волге у Тольятти горит сухогруз

Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
Политика

Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Валерьевич Никифоров
Футболист
Советский, украинский и российский футболист и тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное