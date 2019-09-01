РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Сегодня Хохлова не было на тренировке «Динамо», завтра утром в команде собрание
Спорт-Экспрессвчера в 15:06
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Экономика
Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.
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Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 25 сентября в 00:11
Происшествия
В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
РИА Новости 02:49
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.
ТАСС 02:09
Кино
Создатели «28 панфиловцев» представили новый проект
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в нашу редакцию, новый проект расскажет о легендарной советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны на Сталинградском и Южном фронтах.
Kinonews.ru вчера в 11:03
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Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
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Lada 4x4 назвали самым популярным внедорожником в РФ
В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.
SpeedMe вчера в 02:11
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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
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МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Музыка
Олег Винник попал в базу данных «Миротворец»
Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.
iReactor 03:56
Общество
Шнуров стихом отреагировал на запрет курения на балконах
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал инициативу о запрете курения на балконах. Стихотворение он опубликовал у себя в инстаграме.
Газета.Ru 02:57
Экономика
Россияне перестали покупать недвижимость в Испании
В июле эксперты говорили, что Испания и Турция стали популярными направлениями среди туристов, которые покупают недвижимость за границей.
ФедералПресс вчера в 05:25
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны, и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о профилактике бешенства
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о бешенстве в преддверии Всемирного для борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечается 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.
Политика Сегодня 01:23
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС 25 сентября в 11:21
Музыка
Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Телепрограмма 24 сентября в 12:43
Авто
В Индии представили кроссовер Suzuki S-Presso
Индийский автомобильный бренд Maruti Suzuki поделился тизером компактного кроссовера S-Presso.
Rusargument 24 сентября в 13:11
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Общество
Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках
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На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
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Происшествия
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
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В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
RT на русском 04:19
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
ТАСС вчера в 17:03
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48