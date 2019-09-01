РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей призвал страны подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Коммерсантъ 20:27
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС 24 сентября в 13:02
Происшествия
Задержаны восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана
Задержанные состояли в ОПГ, которым руководил вор в законе Олег Медведев. Он также известен под фамилией Шишканов, заявили в ведомстве.
Говорит Москва 09:45
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Технологии
Эксперты предупредили о спам-атаках на рабочую почту
Согласно описанной экспертами схеме, на корпоративную почту пользователь получает письмо, в теле которого он видит время отправки голосового сообщения, его длительность, а также превью в виде оборванного предложения.
Rambler News Service 07:12
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru 15:04
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Политика
Глава ДНР отверг предложение Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Московский Комсомолец 09:21
Игры
Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге
24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News вчера в 18:58
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии
Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 16:55
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Здоровье
Медики посоветовали отказаться от приема анальгетиков по утрам
Ученый отметил, что, например, таблетки для снижения артериального давления лучше всего пить перед сном, потому что это позволит избежать утреннего пика давления и сердечного приступа.
Известия вчера в 09:29
Экономика
Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ 18:33
Армия и оружие
В МИД рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что комиссия ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных, передаёт РИА Новости.
RT на русском 20:58
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания 15:01
Футбол
Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе
Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах.
Чемпионат 18:58
Космос
Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура последний раз в истории
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15» стартовала с Байконура. Об этом сообщает РИА «Новости».
Росбалт вчера в 10:20
Наука
В птичьем помете не обнаружили мочевую кислоту
Американские ученые провели исследование, которое показало, что в птичьем помете нет мочевой кислоты.
Goroday.ru 16:32
Экономика
Три региона Дальнего Востока получат миллиард рублей
«Поддержим центры экономического роста, которые действуют в трёх регионах Дальнего Востока — это Бурятия, Забайкальский край, Амурская область», — сказал глава правительства.
REGNUM 06:34
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10