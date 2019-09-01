РПЛ
Нева СпортХохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Отмечается, что возможной причиной отсутствия 43-летнего специалиста на тренировке может быть встреча с руководством клуба. Ранее московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы.
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Экономика
Кудрин объяснил слова Путина про «подкрутку» ЦБ инфляции
Центробанк не искажал статистику, а фразы президента РФ Владимира Путина про то, что регулятор «подкрутил» показатели по инфляции, говорят лишь об умелом использовании мандата ЦБ.
REGNUM 08:33
Здоровье
На строительство онкоцентра в Краснодаре выделят почти 15 млрд рублей
Кубань 24 вчера в 09:57
Здоровье
Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни
Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Политика
Генсек НАТО обсудил с ОБСЕ Украину и изменения в Венский документ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил в среду в Нью-Йорке с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером ситуацию на Украине, а также вопросы реформирования Венского документа о мерах укрепления доверия, сообщила в среду пресс-служба альянса.
РИА Новости вчера в 13:55
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix Alpha оказался проще, чем сгибающийся смартфон Xiaomi
Напомним, Xiaomi показала прототип смартфона со сгибающимся экраном еще несколько месяцев назад, однако устройство до сих пор не имеет даже ориентировочной даты выхода.
iXBT.com 00:19
Киберспорт
Alliance победила OG на Midas Mode 2.0
Alliance обыграла OG со счетом 2:1 на Midas Mode 2.0. Ранее Alliance победила команду СингСинга Sir Sadim’s Stunners.
Cyber.sports.ru вчера в 15:56
Теннис
Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в матче с Хачановым
Австралийский теннисист Ник Кирьос был отстранен на 16 недель Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), об этом сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 05:47
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM 07:13
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Общество
В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России
Lenta.ru вчера в 13:02
Гаджеты
Samsung готовит новую версию смартфона Galaxy Fold
По мнению экспертов, нынешний Galaxy Fold выпущен для изучения спроса, а следующая модель будет предложена для более широкого круга пользователей.
Astera вчера в 11:33
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 24 сентября в 00:01
Энергетика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика
США вводят санкции против Рауля Кастро
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 13:01
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ 24 сентября в 09:37
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Космос
Время полета между Лондоном и Сиднеем сократят до 4-х часов
Countryscanner вчера в 08:00
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал вчера в 11:59
Футбол
СМИ узнали о срыве переговоров Мамаева с «Динамо»
Полузащитник Павел Мамаев, который, по информации СМИ, после освобождения из колонии и расторжения контракта с "Краснодаром" вел переговоры с московским "Динамо", не смог договориться со столичным клубом, сообщает "Спорт-Экспресс".
РИА Новости 15:14
Игры
Facebook анонсировала игру Horizon для виртуальной реальности
Компания Facebook анонсировала игру-песочницу «Горизонт» (Horizon) для устройств виртуальной реальности Oculus.
REGNUM 01:51
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза вчера в 18:10