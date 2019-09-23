Футбол

Матч ТВМатч ТВХохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее. Об этом 43-летний специалист сообщил игрокам на тренировке. В понедельник бело-голубые провели тренировку в рамках подготовки к матчу с «Лучом» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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