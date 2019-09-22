Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку, но руководство клуба не приняло ее. Об этом 43-летний специалист сообщил игрокам на тренировке. В понедельник бело-голубые провели тренировку в рамках подготовки к матчу с «Лучом» в 1/16 финала Олимп-Кубка России.

Хохлов подал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло

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