По информации портала Betting Insider, наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку после поражения от «Сочи» (2:3) в минувшие выходные.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Общество Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Армия и оружие Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал» Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.

Политика Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.

Авто Жителей России предупредили о росте цен на автомобили Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Интернет WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Игры Суд Франции обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam Суд Франции решил, что это не правильно и обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam, пишет издание "Астера".

Политика В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.

Спорт В ВАДА уточнили суть претензий к московской антидопинговой лаборатории У России есть три недели на то, чтобы дать объяснения. Если они не устроят международную организацию, РУСАДА может быть дисквалифицировано.

Происшествия В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.

Путешествия Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».

Происшествия Поставки нефти по «Дружбе» восстановлены после утечки в Польше Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстановлены после устранения утечки на территории Польши.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.

Гаджеты Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.

Музыка С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Общество Эмилия Кларк блеснула на «Эмми» в платье с гигантским декольте Звезда впечатлила публику своим внешним видом – 32-летняя актриса появилась перед камерами репортеров в платье с гигантским вырезом декольте.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.

Космос Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.