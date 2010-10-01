Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемХохлов пропустил тренировку «Динамо», завтра собрание с руководством

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Перед началом тренировочного занятия Юрий Никифоров, помощник Хохлова, сказал игрокам, что главный тренер просто задерживается, но в итоге провел тренировку сам. Футболистам также объявили, что завтра утром состоится собрание с участием руководства клуба.
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Хохлов пропустил тренировку «Динамо», завтра собрание с руководством

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