Футбол
Спорт день за днемХохлов пропустил тренировку «Динамо», завтра собрание с руководством
Перед началом тренировочного занятия Юрий Никифоров, помощник Хохлова, сказал игрокам, что главный тренер просто задерживается, но в итоге провел тренировку сам. Футболистам также объявили, что завтра утром состоится собрание с участием руководства клуба.
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