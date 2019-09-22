Напомним, Дмитрий Хохлов возглавил «Динамо» по ходу сезона 2017\18, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева. После 10 туров чемпионата России «Динамо» занимает 10-е место в турнирном зачете, набрав 10 очков. В активе команды 2 победы, 4 ничьи и 4 поражения.

Хохлов намекнул на свою отставку из «Динамо»

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