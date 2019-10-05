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РЕН ТВРЕН ТВХохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов подал в отставку, и она была принята руководством клуба. Это случилось после неудачного для "бело-голубых" поединка с "Оренбургом", который был проигран со счетом 0:2, сообщил в ходе эфира работник пресс-службы "Динамо" Дмитрий Дерунец.
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