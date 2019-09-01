РПЛ
ProstoProSportХохлов в четверг отсутствовал на тренировке «Динамо»
Футболисты московского «Динамо» в четверг тренировались под руководством ассистента главного тренера Юрия Никифорова. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов на занятии отсутствовал.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Политика
Переговоры Лаврова и Помпео длились не больше часа
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Майклом Помпео не более часа.
ТК Звезда 13:23
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Армия и оружие
МИД Сирии назвал заявление США о химической атаке большой ложью
Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о химической атаке, якобы проведенной армией САР, назвав его ложью.
Известия 13:30
Наука
В России разработали новый способ восстановления оксида графена
Российские ученые из межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана изобрели способ локального контролируемого восстановления оксида графена с помощью лазерного излучения.
Индикатор 13:25
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Здоровье
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
Авторадио 11:33
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Армия и оружие
«Бастион» впервые выпустил ракету «Оникс»
Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» на Чукотке впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс».
Lenta.ru 02:28
Игры
Assassin’s Creed – Продажи превысили 140 миллионов
Сегодня отраслевой аналитик Даниэль Ахмад предоставил данные, согласно которым Assassin’s Creed стал самой продаваемой франшизой Ubisoft с «140+ миллионами проданных копий» и 95 миллионами уникальных игроков.
Srnsk 12:10
Гаджеты
Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран
Назвали его Mi Mix Alpha и главное в нем это конечно экран, в который фактически обернули весь телефон.
Вести.Хайтек 25 сентября в 03:38
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Игры
Homeworld 3 собрала более миллиона долларов на краудфандинге
В рамках августовской выставки PAX West студия Gearbox официально представила космическую стратегию в реальном времени Homeworld 3. Проект финансируют через площадку Fig, и на данный момент собрано более миллиона долларов.
Игромания.ру 13:40
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Автоспорт
Даниилу Квяту отказали в изменении дизайна шлема
Квяту же отказали по причине того, что россиянин хотел внести слишком кардинальные изменения в дизайн и раскраску шлема по сравнению с обычной версией.
Петербургский дневник 09:10
Армия и оружие
США спустя год возобновили удары по игиловцам в Ливии
"Проводимая кампания против ИГ в Ливии демонстрирует, что Африканское командование вооружённых сил США постоянно наносит удары по террористическим сетям, которые пытаются навредить мирным ливийцам", - заявила директор управления по разведке Африканского командования адмирал Хейди Берг.
Интерфакс 13:11
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Футбол
Сергей Иванов объяснил свои слова по поводу футбольных фанатов
Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов ответил на критику со стороны депутата Госдумы Игоря Лебедева по поводу его высказываний о футбольных болельщиках.
RT на русском 13:05
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Авто
Продажи легковых авто в России сократятся на 2%
При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
Автоновости дня 25 сентября в 22:49
Экономика
«Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России
В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).
РБК 06:42
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу" в девятом туре чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 14:15
Общество
Шнуров отреагировал на закон о запрете курения на балконах
Как известно, уже с 1 октября этого года курение и приготовление шашлыка на балконах многоквартирных жилых домов окажется под запретом.
Слово и Дело вчера в 13:15
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32