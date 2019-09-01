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ProstoProSportProstoProSportХохлов в четверг отсутствовал на тренировке «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» в четверг тренировались под руководством ассистента главного тренера Юрия Никифорова. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов на занятии отсутствовал.
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Хохлов, Мамаев, Гаттузо. Инсайды Сергея Егорова

Спорт-Экспресс10:41

Хохлов пропустил тренировку «Динамо»

Sport.ruвчера в 17:13

СМИ: Хохлов не участвовал в тренировке «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 16:34

Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо», занятие провел Никифоров

Sports.ruвчера в 16:45

Хохлов пропустил тренировку «Динамо», завтра собрание с руководством

Спорт день за днемвчера в 16:38

Хохлов пропустил тренировку «Динамо»

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Хохлов не присутствовал на тренировке «Динамо», занятие проводил Никифоров

Чемпионатвчера в 16:15
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Дмитрий Хохлов
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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