Футболисты московского «Динамо» в четверг тренировались под руководством ассистента главного тренера Юрия Никифорова. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов на занятии отсутствовал.

Хохлов в четверг отсутствовал на тренировке «Динамо»

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