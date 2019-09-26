Футбол

RT на русскомRT на русскомХохлов взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Луча»

Луч — Динамо
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Динамо»
Кирилл Марущак
20′
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от владивостокского «Луча» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
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