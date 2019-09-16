Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что игроки его команды должны были реализовывать свои моменты в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0). «У «Динамо» были моменты, их нужно было реализовывать», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

Хохлов заявил, что «Динамо» должно было реализовывать моменты в матче с «Уфой»

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