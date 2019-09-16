РПЛ

RT на русскомRT на русскомХохлов заявил, что «Динамо» должно было реализовывать моменты в матче с «Уфой»

Динамо — Уфа
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
25′
Павел Аликин
Клинтон Н`Жи
Себастьян Шиманьский
45′+1′
65′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
70′
71′
Александр Сухов
73′
Оливье Тилль
Николай Гиоргобиани
Роман Евгеньев
77′
84′
Боян Йокич
Денис Терентьев
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что игроки его команды должны были реализовывать свои моменты в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0). «У «Динамо» были моменты, их нужно было реализовывать», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».
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Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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