Форвард ЦСКА Кирилл Капризов забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста». Он отправил шайбу в ворота соперника под отрицательным углом.

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