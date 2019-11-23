Хоккей
ПрофильХоккеист ЦСКА забил невероятный гол с отрицательного угла
Автомобилист—
ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Вячеслав Литовченко
|29'
Дэн Секстон
|50'
|53'
Кирилл Капризов
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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов забил невероятный гол в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Автомобилиста». Он отправил шайбу в ворота соперника под отрицательным углом.
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ХК «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретит московский ЦСКА
Вечерние Ведомостивчера в 00:56
Драка у ворот и шайба юбиляра: коротко об исходе встречи «Автомобилиста» и ЦСКА
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