Общество
Pravda.RuХоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди. На территории оказались хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов, сообщает Ura. ru.
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Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° вчера в 08:27
с чего всё началось
В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).URA.Ruвчера в 03:19
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Аргументы и Факты вчера в 06:15
Общество
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Телеканал 360° вчера в 20:40
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В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
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Экономика
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Политика
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Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Операторы выступили против сетей 5G только на российском оборудовании
Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания группы, которое прошло 10 июня, и его участников.
Ведомости вчера в 21:06
Общество
В Санкт-Петербурге медсестру оштрафовали за расстегнутый комбинезон
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал медсестру госпиталя ветеранов войн, пишет Российская газета со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
9111.ru вчера в 11:49
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Политика
WSJ: Трамп заявлял, что Украина «пыталась его уничтожить»
В материале говорится, что Трамп якобы неоднократно требовал от Белого дома прекратить оказание военной помощи из-за "действий в 2016 году".
РЕН ТВ вчера в 19:17
Здоровье
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Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Здоровье
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника
Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Общество
Петербуржцы назвали сумму накоплений для комфортной жизни
Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирская — до 9% опрошенных изъявили желание накопить 1-3 млн рублей.
78.ru 01:28
Энергетика
Россиянам оплатят 60% расходов за перевод машин с бензина на газ
Россиянам государство оплатит 60% расходов, связанных с переводом автомашины с бензина на газ.
МонаВиста 16 июня в 03:24
Футбол
Гаттузо: «Наполи» состоит из настоящих мужчин и чемпионов
Футболисты "Наполи" являются настоящими мужчинами и чемпионами.
ТАСС Спорт вчера в 23:15
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
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Кино
Тарантино назвали расистом из-за слова «ниггер»
Газета.Ru вчера в 04:02
Происшествия
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В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
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Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Авто
BMW презентовал новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня вчера в 02:45
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56