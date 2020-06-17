Общество

РИА НовостиРИА НовостиХоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

Олимпийский чемпион Павел Дацюк и известный юморист Дмитрий Соколов находятся в Среднеуральском монастыре, куда они приехали помолиться и навестить схиигумена Сергия, который уже несколько лет приходится им духовником, сообщил РИА Новости один из ближайших соратников священнослужителя Всеволод Могучев.
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Павел Дацюк
Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° 08:27
с чего всё началось

Что происходит в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Прямая трансляция URA.RU

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).
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Раскрыта причина приезда Дацюка и Соколова к опальному схиигумену

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В «Автомобилисте» ответили на вопрос по поводу ситуации с Дацюком и монастырём

RT на русском08:19

Олимпийский чемпион — в захваченном казаками монастыре. Духовник Дацюка обвинял Гейтса в истреблении человечества

Спорт-Экспресс08:20

Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

РИА Новости08:36

Объяснено появление участника «Уральских пельменей» в захваченном монастыре

Lenta.ru08:45

Отец Сергий собрал десятки сторонников и казаков. Что происходит за забором Среднеуральского монастыря

66.ru06:27

Новиков: судя по всему, у Дацюка есть своя духовность, задача в жизни

Чемпионат09:08
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Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

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Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
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В регионах России растет количество заболевших COVID-19. Главное

17 июня 2020 года • Количество зараженных коронавирусом в России превысило 553,3 тысячи человек, причем более 7,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19 были установлены за последние сутки.
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Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi

Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
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Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Stoya назвала главную проблему современного порно

Порноактриса Джессика Стоядинович, получившая известность и популярность во всем мире под творческим псевдонимом Stoya, в интервью изданию TJ обозначила проблемы современного порно.
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РИА Новости 03:35
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Общество

Попова не удивилась обнаружению нового варианта коронавируса в Пекине

В Роспотребнадзоре убеждены, что в скором времени появятся разъяснения на эту тему Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что обнаружение нового варианта коронавируса на пекинском оптовом рынке "Синьфади" не стало чем-то исключительным.
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Американский эсминец ВМС вошел в Черное море

В апреле этого года вошедший в акваторию Чёрного моря эсминец "Портер", принадлежащий Военно-морским силам США, брал на сопровождение Черноморский флот.
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В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
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Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

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Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер», сообщает Deadline.
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Теннис

Сезон ATP может возобновиться 10 августа турниром в Вашингтоне

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает вариант, при котором 10 августа может стартовать первый турнир под эгидой организации после паузы, связанной с пандемией.
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Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

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Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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