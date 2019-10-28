Хоккей
Газета.RuМалкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, написала в своем Twitter журналистка Pittsburgh Hockey Now Шэйли Андерсон.РБКвчера в 17:05
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Хоккеист сборной России Малкин подтвердил, что у него есть американское гражданство
Sport24.ruвчера в 13:12
«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте
Спорт-Экспрессвчера в 18:40
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