Хоккей

Газета.RuГазета.RuМалкин подтвердил наличие гражданства США

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс". Об этом в своем Twitter написал журналист Шелли Андерсон.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, написала
 в своем Twitter журналистка Pittsburgh Hockey Now Шэйли Андерсон.
РБКвчера в 17:05

Подробнее о событии

Хоккеист сборной России Малкин подтвердил, что у него есть американское гражданство

Sport24.ruвчера в 13:12

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина

Sports.ruвчера в 15:21

СМИ: Малкин подтвердил наличие у него гражданства США

РИА Новостивчера в 15:54

Кожевников: "Американское гражданство Малкина? Теперь гражданин США состоит в Putin Team. Здорово!"

Sport.ruвчера в 18:28

Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства

Чемпионатвчера в 13:30

«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте

Спорт-Экспрессвчера в 18:40

Малкин подтвердил слухи о гражданстве США

Советский спортвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Армия и оружие

Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США

Российская газета вчера в 08:21
Футбол

В ФК «Ростов» рассказали, чем Павел Мамаев занимался весь месяц

Rostov gazeta вчера в 16:24
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 09:27
Энергетика

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти

Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Известия вчера в 22:32
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Политика

Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Телеканал 360° вчера в 16:22
Общество

Крупнейшим торговым сетям массово отказывают в лицензии на алкоголь

Крупнейшим торговым сетям, среди которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), массово отказывают в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртным.
URA.Ru вчера в 20:59
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста 26 октября в 12:57
Общество

Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft сообщила о кибератаках на антидопинговые и спортивные организации по всему миру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.
Ведомости вчера в 17:41
Армия и оружие

Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Московский Комсомолец вчера в 20:16
Спорт

IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии

Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Спорт день за днем вчера в 11:19
Армия и оружие

Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии

ТАСС 26 октября в 10:22
Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Финансы

Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября

Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Профиль вчера в 08:52
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома

В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Футбол

Бэйл уехал в Лондон вместо подготовки к следующему матчу «Реала»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл улетел в Лондон вместо подготовки к матчу с «Леганесом» в чемпионате Испании.
Матч ТВ вчера в 08:49
Шоу-бизнес

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания вчера в 05:07
Общество

Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта

Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, специалисты называют заместительную гормональную терапию (ЗГТ), которую применяют женщины старше 50 лет.
РИА Новости вчера в 20:25
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 26 октября в 15:30
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru вчера в 16:04
Политика

В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 26 октября в 03:20
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Россиянам добавили один выходной в ноябре

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
Российская газета вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное