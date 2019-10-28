Хоккей

Российская газетаРоссийская газетаХоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США. Об этом сообщила журналистка Шелли Андерсон. В понедельник появилась информация о том, что 33-летний Малкин получил американское гражданство.
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с чего всё началось
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, написала
 в своем Twitter журналистка Pittsburgh Hockey Now Шэйли Андерсон.
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