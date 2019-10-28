с чего всё началось

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США. Об этом сообщила журналистка Шелли Андерсон. В понедельник появилась информация о том, что 33-летний Малкин получил американское гражданство.

Общество В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Экономика Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Шоу-бизнес Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.

Политика Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.

Политика Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение 10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.

Политика Жириновский назвал источник угроз для всего человечества Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.

Финансы ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Экономика Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Футбол «Интер» объявил о рекордных доходах Руководство «Интера» объявило о рекордных доходах клуба по итогам сезона-2018/19.

Хоккей Вратаря «Флориды» Бобровского заменили после двух пропущенных шайб В начале седьмой минуты «Флорида» проигрывала 0:3 — голкипер Сэм Монтембо отразил шесть бросков из девяти, после чего в игру вступил Бобровский.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Происшествия Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Экономика Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов В 1991 году была введена 5-процентная пошлина, которая перестала действовать с 1 января 1992 года при новой системе налогообложения после распада СССР.

Экономика Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79% По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.