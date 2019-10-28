с чего всё началось

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США. Об этом сообщила журналистка Шелли Андерсон. В понедельник появилась информация о том, что 33-летний Малкин получил американское гражданство.

Политика В Кремле прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население, она также отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Политика «Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.

Политика Какие действия Украины приближают подписание транзитного договора Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов рассказал, что станет знаком к заключению транзитного соглашения между Россией и Украиной.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Происшествия Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске В Днепропетровске в промзоне на левом берегу 28 октября около 22.00 (23.00 мск) произошел сильный взрыв.

Кино Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.

Наука Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.

Шоу-бизнес Данила Козловский впервые станет отцом Если кто-то еще не верил в искренность и серьезность отношений 34-летнего актера с 32-летней коллегой — Ольгой Зуевой, то теперь пора отбросить все сомнения: через несколько месяцев пара ожидает пополнения.

Происшествия Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

Политика Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко.

Происшествия Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.