Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСуд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве

Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на месяц бывшего хоккеиста столичного "Спартака" Игоря Мусатова, передают ведущие информационные агентства. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Защита Мусатова просила суд освободить его под домашний арест.
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с чего всё началось

Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.
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Суд арестовал хоккеиста Мусатова по обвинению в крупном мошенничестве с криптовалютой

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