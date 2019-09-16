Происшествия
Российская газетаСуд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве
Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на месяц бывшего хоккеиста столичного "Спартака" Игоря Мусатова, передают ведущие информационные агентства. Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Защита Мусатова просила суд освободить его под домашний арест.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.ТАССвчера в 10:15
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