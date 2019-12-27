Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Как написал спортсмен в своем Instagram
, к откровенности его подтолкнуло появление в средствах массовой информации обилия публикаций относительно расставания с Пелагеей.
Вечерняя Москва16:57

Подробнее о событии

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей

Телепрограмма22:29

Друзья Телегина назвали причину расставания хоккеиста с Пелагеей

ФАН08:15

Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям сложно ужиться

RT на русском13:31

Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»

Спорт-Экспресс12:33

Жены российских хоккеистов встали на защиту Пелагеи

Woman.ru10:09

Жены хоккеистов устроили флешмоб в поддержку Пелагеи

Bimru.ru09:09

Иван Телегин впервые прокомментировал свой развод с Пелагеей

Вокруг ТВ14:39
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 17:20
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Энергетика

Рост цен на бензин в России возобновился в преддверии Нового года

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 26 центрах субъектов Федерации, наибольший рост показателя отмечен в Хабаровске и Уфе — на 0,4%. Снижение цен зафиксировано в Севастополе, Астрахани и Кемерово — на 0,1%.
REGNUM вчера в 08:16
Гаджеты

У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео

Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Красная весна 10:31
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru 15:18
Происшествия

Лобовое столкновение произошло на Корсаковской трассе

АСТВ 21:55
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Коламбус», у Овечкина и Кузнецова — по передаче

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» — 2:1. Победный гол забил Ти Джей Оши.
Спорт-Экспресс 21:43
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Происшествия

Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 05:14
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Политика

Утверждена доктрина продовольственной безопасности РФ

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности России — она утверждена президентом РФ Владимиром Путиным.
BFM.ru 08:52
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости вчера в 23:05
Спорт

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА

РУСАДА официально оспорила санкции ВАДА, которые на четыре года лишали российских спортсменов возможности выступать на Олимпиадах под национальным флагом.
Эхо Москвы 22:05
Хоккей

Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии

News.ru вчера в 11:47
Наука

Протонная терапия снижает риск побочных эффектов при лечении рака

В группе с протонной терапией серьезные побочные эффекты наблюдались у 11,5 процента пациентов, а в группе с фотонной терапией — 27,6 процента.
Машины и Механизмы 10:38
Технологии

Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10

Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Evo-rus.com 14:46
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Единоборства

Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Газета.Ru 21:22
Шоу-бизнес

Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой

Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Gazeta.SPb вчера в 03:32
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Армия и оружие

Беспилотник США совершил разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk совершил полет у границ Крымского полуострова.
Российская газета 22:32
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК 25 декабря в 07:59
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