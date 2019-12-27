с чего всё началось

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.

Наука Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.

Общество Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов» Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.

Единоборства Федор Емельяненко рассказал о прощальном туре Прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко опроверг информацию, что после поединка с представителем США Куинтоном Джексоном завершит карьеру.

Политика Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2 Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.

Политика Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований "Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Политика Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.