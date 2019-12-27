Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Как написал спортсмен в своем Instagram
, к откровенности его подтолкнуло появление в средствах массовой информации обилия публикаций относительно расставания с Пелагеей.
Вечерняя Москва16:57

Подробнее о событии

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Известия16:00

Друзья Телегина назвали причину расставания хоккеиста с Пелагеей

ФАН08:15

Иван Телегин впервые прокомментировал свой развод с Пелагеей

Вокруг ТВ14:39

Телегин о разводе с Пелагеей: двум сильным личностям сложно ужиться

RT на русском13:31

Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»

Спорт-Экспресс12:33

Жены хоккеистов устроили флешмоб в поддержку Пелагеи

Bimru.ru09:09

Хоккеист Телегин сделал признание после заявления Пелагеи о разводе

Экономика сегодня16:30
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Наука

Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
N+1 вчера в 09:19
Спорт

РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Известия 04:16
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21
Политика

Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи

Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
РБК 15:04
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Коммерсантъ 16:45
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 15

В результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров. 14 человек скончались на месте, еще один – в больнице.
RuNews24.ru 03:02
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку дронов на аэродром в Хаме

«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — цитирует РИА Новости местную радиостанцию Sham FM.
ФАН 17:55
Армия и оружие

Минобороны ждет информационную атаку против армии

Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
РИА Новости 16:18
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости 16:41
Политика

Премьер Украины заявил, что переговоры по газу продолжаются

Сегодня Россия и Украина продолжают обсуждать газовое сотрудничество.
Говорит Москва 09:25
Политика

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
РИА Новости 12:52
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 17:19
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:52
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Единоборства

Федор Емельяненко рассказал о прощальном туре

Прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко опроверг информацию, что после поединка с представителем США Куинтоном Джексоном завершит карьеру.
ProstoProSport 13:00
Религия

РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых

Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых.
Газета.Ru вчера в 21:42
Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Интерфакс 17:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане

У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Uznayvse.ru вчера в 06:48
Политика

Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2

Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
News.ru 07:37
Политика

Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Российская газета 07:14
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
РИА Новости 12:27
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Армия и оружие

The Washington Post (США): Асад и Путин несут ответственность за новую волну страданий в Сирии (The Washington Post)

Турция уже давно закрыла свою границу с Сирией, а это означает, что у беженцев нет возможности добраться до безопасного места.
ИноСМИ 10:37
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
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ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

ТАСС 06:01
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Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
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