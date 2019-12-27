Шоу-бизнес
ИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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с чего всё началось
Как написал спортсмен в своем Instagram, к откровенности его подтолкнуло появление в средствах массовой информации обилия публикаций относительно расставания с Пелагеей.Вечерняя Москва16:57
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Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Спорт
РУСАДА направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи
Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 15
В результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров. 14 человек скончались на месте, еще один – в больнице.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку дронов на аэродром в Хаме
«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — цитирует РИА Новости местную радиостанцию Sham FM.
Армия и оружие
Минобороны ждет информационную атаку против армии
Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Политика
Премьер Украины заявил, что переговоры по газу продолжаются
Сегодня Россия и Украина продолжают обсуждать газовое сотрудничество.
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал о прощальном туре
Прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко опроверг информацию, что после поединка с представителем США Куинтоном Джексоном завершит карьеру.
Религия
РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых
Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане
У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Политика
Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований
"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
The Washington Post (США): Асад и Путин несут ответственность за новую волну страданий в Сирии (The Washington Post)
Турция уже давно закрыла свою границу с Сирией, а это означает, что у беженцев нет возможности добраться до безопасного места.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.