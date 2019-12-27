Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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с чего всё началось
Как написал спортсмен в своем Instagram
, к откровенности его подтолкнуло появление в средствах массовой информации обилия публикаций относительно расставания с Пелагеей.
Вечерняя Москва16:57

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Пелагея разводится с мужем-хоккеистом из-за измены. Любовников сняли на фото

АМИТЕЛ01:16

Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»

Спорт-Экспресс12:33

Жены российских хоккеистов встали на защиту Пелагеи

Woman.ru10:09

Наплевавший на развод муж Пелагеи ушел в отрыв с друзьями

Дни.ру04:39

Иван Телегин впервые прокомментировал свой развод с Пелагеей

Вокруг ТВ14:39

Ходят слухи, что муж певицы Пелагеи, возможно, изменяет ей

Татарстан Сегодня00:21

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен

StarHit.ruвчера в 08:00
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Политика

Зеленский уволил главу Госбюро расследований

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РБК 04:57
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В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
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Valve назвала лучшие игры в Steam за 2019 год

Компания Valve опубликовала чарты Steam за 2019 год в категориях «Самые продаваемые», «Лучшие новинки» и «Лучшие проекты, вышедшие из раннего доступа», а также «Лидеры по числу одновременных игроков».
3DNews 14:18
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
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Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Экономика

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
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Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Происшествия

Сестру Джорджа Майкла нашли мёртвой в Рождество

News.ru 12:11
Экономика

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

Россияне в уходящем году предпочитали не тратить деньги на обновление гаджетов, а расширять их функционал за счет дополнительных устройств - смарт-часов, фитнес-трекеров и беспроводных наушников, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.
РИА Новости 19:18
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши

Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Суть событий 03:29
Шоу-бизнес

Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

Аргументы и Факты 16:37
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
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Общество

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
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Футбол

Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
News.ru 06:25
Происшествия

На Украине установили личность одного напавшего на журналистов в суде

Национальная полиция Украины установила личность одного из нападавших на журналистов после заседания апелляционного суда в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском вчера в 10:22
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru 18:14
Космос

В Китае осуществлен запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5»

Объявление об успешном запуске ракеты-носителя «Чанчжэн-5» опубликовала китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 27 декабря, сообщает Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN).
Красная весна 10:08
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Татар-информ 08:42
Происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

ТАСС вчера в 12:15
Политика

Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.
Компания 06:48
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Kazanfirst.ru 08:25
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
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