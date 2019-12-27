Шоу-бизнес
ИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Экономика
Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Культура
Зрители выберут финалистов в шоу «Голос»
Полуфинал музыкального шоу «Голос» пройдет в прямом эфире Первого канала 27 декабря, финалистов конкурса выберут зрители с помощью голосования и наставники.
Политика
Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Общество
Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск
Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Происшествия
В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница
В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Футбол
Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья
Энергетика
Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцах актрисы «на шесте»
Политика
Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Финансы
Хороший год: рубль прибавил 14% и вернулся на уровни весны-лета 2018 года
Для сравнения, за 2018 год рубль снизился к доллару на 17,5%, к евро — на 13,4%. При этом доллар находился на максимуме к рублю – в январе, когда он стоил 71,5 рубля, а на минимуме — в декабре – около 61,5 рубля.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Музыка
Егор Крид сразился за сердце Кристины Асмус в клипе на трек Love is
Российский музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube клип на трек Love is, в котором вместе с ним снялась актриса Кристина Асмус и известные блогеры.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Авто
УАЗ остановит выпуск машин до 10 февраля
Происшествия
Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что ему никогда не нравилась грудь Кудрявцевой
Певец решил повеселить Кудрявцеву, заявив, что все в порядке - ему никогда не нравилась грудь телеведущей.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Единоборства
Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден
Второй поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).