Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияХоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Хоккеист Телегин сделал признание после заявления Пелагеи о разводе

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«Закон бумеранга» Пелагея была знакома с новой возлюбленной Ивана Телегина

7Дней.ру04:30

Экстрасенс: «Гончар — не единственная любовница Телегина»

WomanHit.ru10:20

Жены хоккеистов устроили флешмоб в поддержку Пелагеи

Bimru.ru09:09

Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»

Спорт-Экспресс12:33

СМИ: новая возлюбленная хоккеиста из Новокузнецка оказалась знакомой Пелагеи

Газета Кемерова01:52
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Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным

RuNews24.ru вчера в 06:58
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
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Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
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РПЦ изменила правила крещения детей

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Газета.Ru 13:44
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В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
РБК 10:29
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

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В Приморье мальчик случайно застрелил сестру из ружья

Известия 25 декабря в 23:42
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25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Известия вчера в 07:19
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Баскетболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» в матче Евролиги

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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

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Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
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Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

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