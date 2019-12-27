Шоу-бизнес
Газета.RuХоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Читать в источнике
Оценить
Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе.
— Иван Телегин, российский хоккеистРоссийский Диалог вчера в 23:59
с чего всё началось
Хоккеист московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин, комментируя в Instagram сообщения о разводе с Пелагеей, заявил, что не у всех получается встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь.РИА Новости01:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»
Спорт-Экспрессвчера в 12:33
«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»: Телегин высказался о расставании с Пелагеей
Телепрограммавчера в 22:29
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика
Детали пазла сложены: теперь ясно, зачем был сбит МН17 над Донбассом
На сегодняшний день существует уже немало версий, почему Киев пошёл на столь кровавое преступление, сбив малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Шоу-бизнес
Деньгов рассказал о романтических отношениях с Кети Топурией
Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что он состоит в романтических отношениях с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Шоу-бизнес
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса.
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту минометного обстрела Донбасса
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту минометного обстрела гражданского населения в Донбассе.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Армия и оружие
Ракетный обстрел военной базы в Ираке: погиб американский подрядчик
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на производство ракет средней дальности
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на производство ракет средней дальности класса "воздух - воздух" АМRААМ, передает ТАСС.
Футбол
Помощником Слуцкого в «Рубине» станет Олег Веретенников
Помощником главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого станет Олег Веретенников. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Политика
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году
«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока – 2» не оставили от них камня на камне», — написал Пушков в своем Twitter.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Футбол
Конте хочет видеть в «Интере» защитника «Челси» Алонсо
Ранее сообщалось, что Челси не против отпустить защитника в Интер, но намерено заработать на этом переходе не менее 40 миллионов евро.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Происшествия
Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве.
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году
Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
Фигурное катание
Косторная побила мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная победила в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России, побив свой же мировой рекорд.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Политика
Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.