Шоу-бизнес
РБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица выразила надежду, что развод пройдет без осложнений. «Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — написала она. Свадьба Телегина и Пелагеи состоялась в июне 2016 года.
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с чего всё началось
Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram 26 декабря, потому как поклонники уже начали строить домыслы и рассказывать, что «кто-то что-то видел».Фонтанка.Ру26 декабря в 06:32
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Телегин — о разрыве с Пелагеей: «Не получилось сохранить семью, но всегда будем помогать друг другу»
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