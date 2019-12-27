с чего всё началось

Певица выразила надежду, что развод пройдет без осложнений. «Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — написала она. Свадьба Телегина и Пелагеи состоялась в июне 2016 года.

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Политика Трутнев попросил объявить выговор для замглавы Минпромторга Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор замглавы Минпромторга РФ Виктору Евтухову.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

Культура Элтон Джон получил почетный британский орден Британский исполнитель сэр Элтон Джон получил Ордена Кавалеров Почета Соединенного Королевства за выдающиеся достижени в музыке.

Происшествия Житель Анапы убил соседей из-за громкой музыки Как сообщили 27 декабря в региональном управлении СК, в феврале 54-летний местный житель расстрелял своих соседей 60 и 30 лет, громкая музыка которых мешала ему отдыхать.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Хоккей Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.

Общество Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.