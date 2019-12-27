Шоу-бизнес

РБКРБКПелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица выразила надежду, что развод пройдет без осложнений. «Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — написала она. Свадьба Телегина и Пелагеи состоялась в июне 2016 года.
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с чего всё началось
Публичное заявление появилось на официальной странице Пелагеи в Instagram
 26 декабря, потому как поклонники уже начали строить домыслы и рассказывать, что «кто-то что-то видел».
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