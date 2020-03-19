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Шведский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова об отказе вернуться в Россию в случае возобновления сезона КХЛ, которые ранее опубликовало шведское издание Expressen.
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