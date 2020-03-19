Коронавирус
РБКХоккеист Умарк опроверг слова об отказе вернуться в Россию
Шведский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова об отказе вернуться в Россию в случае возобновления сезона КХЛ, которые ранее опубликовало шведское издание Expressen.
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Политика
Источник сообщил об отмене мероприятий по Второй мировой в Берлине
Главное праздничное мероприятие по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине отменено из-за эпидемии коронавируса в стране, заявил РИА Новости источник в оргкомитете.
Общество
МВД из-за коронавируса продлило иностранцам срок пребывания в России
Министерство внутренних дел России сегодня, 19 марта, разъяснило порядок продления срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.
Энергетика
Саудовская Аравия начала урезать расходы из-за низких цен на нефть
Эр-Рияд, 19 марта 2020, 15:33 — REGNUM Сокращение бюджетных расходов началось в Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Общество
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло рекордного уровня
Количество скончавшихся в результате заражения коронавирусом нового типа в Италии за последние сутки составило 475.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
По отношению к евро рубль обесценился на 24 процента, курс евро превышает 87 рублей.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова завела отношения с футболистом из ЦСКА
Кучаев в последнее время часто проходит в основной состав ЦСКА. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе клуба из Москвы 18 матчей.
Кино
Universal проведет в онлайн-режиме премьеры фильмов
Чтобы не переносить премьеры на более поздний срок, было решено уменьшить период между выходом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19
Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках пятого поколения Sony Playstation
Японская компания Sony раскрыла особенности и технические характеристики нового поколения своей приставки Playstation.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Волейбол
Нгапет из «Зенита» вернулся из Франции, коронавируса у игрока нет
Волейболист "Зенит-Казань" Эрвин Нгапет по информации "Реального времени" по прилету в столицу Татарстана из Франции был проверен на коронавирус.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова
Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявили в России
В течение последних суток были выявлены новые случаи заражения коронавирусом в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Автоспорт
Этапы в Нидерландах, Испании и Монако отложены
В Формуле 1 объявили о переносе Гран При Нидерландов, Гран При Испании и Гран При Монако на неопределённый срок.
Энергетика
США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти
Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Шоу-бизнес
Актриса «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом
Американская актриса Индира Варма сообщила поклонникам в Instagram, что заболела новым типом коронавируса COVID-19.
Единоборства