Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».

Хоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»

Все про Спорт ру

Политика Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.

Политика В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок» Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле.

Общество Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.

Политика На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».

Политика На Украине возбудили дело против Соловьева Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.

Авто Объявлены цены на новую Lada Vesta с вариатором Новые седаны Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией в базовой комплектации будут стоить от 736,9 тыс. рублей, следует из сообщения компании.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.

Происшествия В Тюмени от менингита умер курсант военного училища Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.

Шоу-бизнес Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.

Политика Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.

Политика Новым помощником полпреда Цуканова стал чиновник из Калининграда Новым помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стал Максим Федосеев, сообщил «URA.RU» источник в полпредстве.

Общество В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.

Технологии Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.

Здоровье Более 55,2 млн жителей России сделали прививку от гриппа В России осенью 2019 года прививки против гриппа сделали более 55,2 млн человек, что составляет 38,2% от общей численности населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Политика Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Футбол Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».