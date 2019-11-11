Хоккей
RT на русскомХоккеист «Вашингтона» Оши выделил игру Кузнецова в матче с «Аризоной»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выделил игру Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотс».
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Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика
В Стамбуле найден мёртвым основатель «Белых касок»
Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мёртвым в Стамбуле.
Суть событий вчера в 08:04
Общество
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Политика
На Украине поведали о попытках Зеленского договориться с Путиным
По мнению украинского дипломата, каждый глава Украины делает попытку договориться с Путиным, чтобы найти возможность построить отношения, «чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала».
Lenta.ru 03:03
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Авто
Объявлены цены на новую Lada Vesta с вариатором
Новые седаны Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией в базовой комплектации будут стоить от 736,9 тыс. рублей, следует из сообщения компании.
Rambler News Service 04:08
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
RT на русском 03:05
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Разин оправдывается из-за ситуации с Заворотнюк
Разин сожалеет, что единственным источником информации для СМИ выступает он сам, так как контактирует с врачом Заворотнюк.
Вести Подмосковья 02:07
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
Новым помощником полпреда Цуканова стал чиновник из Калининграда
Новым помощником полпреда президента в УрФО Николая Цуканова стал Максим Федосеев, сообщил «URA.RU» источник в полпредстве.
URA.Ru 02:42
Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Автор считает, что здесь бесценную роль сыграет выгодное географическое положение, поскольку по сведениям геологов десятилетней давности примерно 30% мировых запасов природного газа и 13 % мировых запасов нефти залегают под ледниками полярной зоны Северного полушария.
Expert.ru вчера в 23:50
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия вчера в 04:49
Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Здоровье
Более 55,2 млн жителей России сделали прививку от гриппа
В России осенью 2019 года прививки против гриппа сделали более 55,2 млн человек, что составляет 38,2% от общей численности населения, сообщили в Роспотребнадзоре.
REGNUM 00:32
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня вчера в 18:38
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Авто
5 ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
Автоновости дня 09 ноября в 14:35
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В Америке изобрели новый способ получения водки.
HotMurom.ru 10 ноября в 05:10
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Авто
Skoda представила Octavia нового поколения
В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
Движок вчера в 15:37