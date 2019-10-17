Хоккей

ИзвестияИзвестияХоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба НХЛ. В заявлении команды говорится, что клуб тщательно следит за рационом хоккеистов и потребляемыми ими добавками.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

«Вегас» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Зыкова

Матч ТВ14:52

Валентин Зыков: «Не понимаю, почему проба дала положительный результат, но принимаю наказание»

Sportbox.RU15:51

Президент «Вегаса» заявил, что Зыков принимал запрещенное вещество на протяжении 4 лет

Sports.ru16:17

Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года

Советский спорт15:46

«Не хотим, чтобы кто-то обманывал». Одноклубник Зыкова — о 20-матчевой дисквалификации россиянина

Спорт-Экспресс15:37

Агент Зыкова: мой клиент не принимал допинг осознанно

Чемпионат15:18

Николишин: «В НХЛ препараты не запрещены, мне непонятна дисквалификация Зыкова»

Sport24.ru16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:10, Ашберн
Здоровье

В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
РИА Новости 16:46
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение 10:33
Гаджеты

Realme представил первый флагманский смартфон Realme X2 Pro

В Китае за смартфон в версии 6/64 ГБ попросят $381, а модификации 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оцениваются в $409 и $466.
Astera 15 октября в 06:30
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Общество

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Названа новая версия гибели Цоя

Lenta.ru 15:33
Авто

АКПП от которых стоит отказаться при покупке авто

Car.ru 02:50
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Политика

Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск

17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Авто

Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru вчера в 03:04
Общество

Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме

Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Lisa.ru 14:00
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 8 копеек

Курс доллара понизился на 11,04 копейки, составив 64,2548 рубля (64,3652 рубля на 15 октября).
Банки.ру 15 октября в 05:21
Общество

Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США

Запуск блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram могут отложить из-за судебного запрета в США.
Газета.Ru 15 октября в 16:26
Происшествия

Обвиняемый во взрыве в метро Петербурга пожаловался на пытки

В четверг, 17 октября, 2-ой Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге допросил Аброра Азимова.
Форпост Северо-Запад 10:54
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Общество

В Керчи вспоминают жертв расстрела в политехническом колледже

В Керчи вспоминают жертв массового убийства в политехническом колледже, сообщает ОТР. К мемориальному камню с утра сотни людей несли цветы.
Общественное телевидение России 08:52
Авто

В России началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x

В России завод китайской марки Haval открылся нынешним летом из-за растущего спроса на китайские модели, и вот, с конвейера предприятия сошел первый инновационный пятидверный купе-кроссовер F7x.
Informus.ru вчера в 09:39
Кино

«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей

Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
ГлобалМСК.ру 05:25
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Гаджеты

Патч для Samsung Galaxy S10 решит проблему со сканером отпечатков

Компания Samsung выпустит специальный патч для смартфона Galaxy S10.
News.ru 03:45
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Политика

Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов

Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное