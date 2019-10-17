Клуб уже согласился с решением, отметив, что хоккеист нарушил правила сознательно. 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Экономика Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».

Общество Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Хоккей Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс» "Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.

Политика Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Здоровье Минздрав объявил список смертельно опасных прививок Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

Экономика В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.

Общество В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.

Происшествия Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

Экономика Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.