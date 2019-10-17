Хоккей

Газета.RuГазета.RuХоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

Клуб уже согласился с решением, отметив, что хоккеист нарушил правила сознательно. 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Нападающий «Сан-Паулу» дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина

Спорт-Экспресс00:07

Агент Зыкова: мой клиент не принимал допинг осознанно

Чемпионатвчера в 15:18

«Вегас» выступил с заявлением в связи с дисквалификацией Зыкова

Матч ТВвчера в 14:52

Валентин Зыков: «Не понимаю, почему проба дала положительный результат, но принимаю наказание»

Sportbox.RUвчера в 15:51

Джордж Макфи: Выяснилось, что Зыков принимал добавки последние четыре года

Советский спортвчера в 15:46

Русский игрок НХЛ попался на допинге. Говорит, что не понял, как он к нему попал

Sports.ruвчера в 16:02

Николишин: «В НХЛ препараты не запрещены, мне непонятна дисквалификация Зыкова»

Sport24.ruвчера в 16:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Экономика

Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Министр энергетики Александр Новак предложил Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК вчера в 13:32
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Хоккей

Никита Гусев помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»

"Нью-Джерси Дэвилз" на своей площадке обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Никита Гусев.
Вести.Ru вчера в 22:06
Игры

Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК

Телеканал 360° вчера в 11:14
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Политика

Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Коммерсантъ 16 октября в 19:00
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В Якутии пассажирский самолет АН-148 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Известия вчера в 21:20
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Здоровье

В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди

С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 16 октября в 00:44
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском вчера в 06:13
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда 16 октября в 08:41
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК 16 октября в 23:20
Космос

Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками

Эхо Москвы 15 октября в 07:52
Общество

В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года

Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
Газета.Ru вчера в 19:14
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня вчера в 10:24
Футбол

Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»

Газета.Ru вчера в 23:39
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Дочь Пескова выходит за мужчину на 10 лет старше

Накануне у двух самых дорогих, по словам Лизы, были дни рождения — у отца и возлюбленного, с которым они в отношениях уже пару лет.
Рамблер вчера в 00:46
Общество

Роспотребнадзор рекомендует употреблять орехи один-два раза в неделю

ТАСС вчера в 01:39
Транспорт

«Ласточку» от Перми до Екатеринбурга запустят уже в декабре

Скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Пермь-Екатеринбург начнет ходить уже в декабре.
КП - Пермь вчера в 13:09
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное