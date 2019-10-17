Хоккей

Газета.RuГазета.RuХоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

Клуб уже согласился с решением, отметив, что хоккеист нарушил правила сознательно. 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
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