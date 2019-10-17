Клуб уже согласился с решением, отметив, что хоккеист нарушил правила сознательно. 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.

Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

Политика Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск 17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.

Космос Пульсары предложили использовать как детекторы гравитационных волн Астрономы пришли к выводу, что пульсары можно использовать для регистрации гравитационных волн, так как такое возмущение должно привести к временному изменению скорости вращения тела.

Общество «Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Экономика Росстат: реальные доходы россиян выросли Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Политика Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Недвижимость В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости по итогам третьего квартала 2019 года составил 555 лотов, оказавшись рекордно низким за последние шесть лет.

Футбол Сергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще» Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из сборных, особо отметил форварда дончан Элдора Шомуродова и высказался об операции Малкома Невероятная роскошь и эмоции.

Политика Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.

Политика В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.

Авто Сахалинцев приглашают на автогонки Автогонки Импульс состоятся на Сахалине. Они пройдут на аэродроме Пушистый .

Политика В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Игры Chernobylite вышла в ранний доступ Польская студия The Farm 51 выпустила в ранний доступ Steam свой чернобыльский хоррор Chernobylite.

Шоу-бизнес Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.

Экономика У россиян впервые за четыре года выросла долговая нагрузка Среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, показывающее уровень закредитованности граждан, повысилось за полгода на 1,64 процентного пункта и достигло на 1 октября 2019 года 24,6%, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй.

Политика США готовят новые санкции против России из-за Сирии Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Хоккей СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь» В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.