Хоккей
РИА НовостиХоккеисты «Амура» одержали «сухую» победу над «Сибирью» в матче КХЛ
Амур—
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
|11'
Гинек Зогорна
|27'
Валерий Васильев
|32'
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты хабаровского "Амура" нанесли поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
КХЛ. Амур – Сибирь. Прогноз БК «Париматч»: «гости не проиграют в основное время»
Букмекеры.рфвчера в 18:18
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Политика
На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку
Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.
Утро.ru 03:14
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Политика
Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы
"Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.
ТВ Центр вчера в 13:36
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Гаджеты
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Футбол
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Здоровье
Медики перечислили основные признаки и симптомы болезни печени
Медицинские эксперты назвали основные признаки заболевания печени у человека.
Ugpressa.ru 03:05
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался до дилеров
Бюджетный аналог знаменитого Toyota Land Cruiser 200 начал поступать в дилерские центры Китая.
Letnews.ru 05:01
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Политика
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
РИА Новости 26 сентября в 22:31
Армия и оружие
Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.
IslamNews вчера в 18:17
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Шоу-бизнес
«Он убивал себя экстремальным похудением»: друг Владимира Турчинского о причинах его смерти
StarHit.ru 04:00
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа
Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36