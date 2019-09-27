Хоккеисты «Амура» одержали «сухую» победу над «Сибирью» в матче КХЛ

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Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Политика На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

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Политика Лавров пожурил Помпео за невыданные россиянам визы "Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога", - сообщили в российском МИДе детали диалога Лаврова с Помпео.

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Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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