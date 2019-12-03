Хоккей

Вести.RuВести.RuХоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура

ЦСКА
СКА
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
вчера
Сергей Толчинский
11'
17'
Александр Барабанов
Линден Вей
38'
43'
Антон Белов
59'
Александр Барабанов
60'
Александр Барабанов
СКА
Ак Барс
Показать детали
Скрыть
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Советский спорт08:40

От изгоя до мессии. Шипачев должен решить главную проблему сборной России

Спорт-Экспресс09:15

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

РИА Новости08:41

Шипачев спустя два года сыграет на Кубке Первого канала

Спорт день за днем09:44

Бадюков: «Хоккей, пропагандируемый Квартальновым в „Ак Барсе“, идеально подходит для сборной»

Sport24.ru10:32

Билялов, Лямкин и еще три игрока «Ак Барса» вызваны в сборную России на Кубок Первого канала

Спорт БИЗНЕС Online07:05

Состав сборной России на Кубок Первого канала — 2019

Чемпионат09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Lenta.ru 03:10
Политика

Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

RT на русском 07:55
Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
BFM.ru 10:09
Музыка

Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

Apple запустила музыкальную премию Apple Music Awards.
Собака.ru 03:23
Общество

Посольство России в Германии не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии в Берлине

Посольство России в Берлине не получало никаких новых данных по убийству гражданина Грузии, которое произошло в германской столице в конце лета.
ТАСС 09:50
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Общество

Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
РИА Новости 10:08
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах

РИА Новости 07:47
Политика

Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400

14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
Rambler News Service 06:46
Шоу-бизнес

Бузова опозорилась, перепутав фамилию Льва Лещенко

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опозорилась на премии "Золотой хит – 2019".
РЕН ТВ 03:28
Происшествия

Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:30
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Спорт

Сборная России выиграла третий матч на женском ЧМ по гандболу

Интерфакс-Спорт 02:15
Технологии

Megogo запускает раздел с подкастами и аудиокнигами

Онлайн-кинотеатр Megogo запускает новый раздел с аудиоконтентом, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 04:56
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Армия и оружие

Путин: ВМФ получит более 480 единиц вооружений и техники в 2019 году

Life.ru 08:24
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Гаджеты

Компания Huawei научилась обходиться без американских чипов

Китайская компания Huawei научилась обходиться без американских чипов, избавившись от соответствующих компонентов в смартфоне Mate 30 Pro и своих базовых станциях сети связи пятого поколения.
UfacityNews.ru вчера в 15:27
Политика

Кремль объяснил цель закона об установке российского ПО на гаджеты

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому российский софт нужно устанавливать на такую электронную технику, как компьютеры, смартфоны, телевизоры с функцией Smart TV.
Телеканал 360° 07:21
Политика

ФБР назвало угрозой российские мобильные приложения

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу".
ТАСС вчера в 15:39
Политика

Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Piter.tv 07:43
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru 09:29
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Происшествия

Российский бизнесмен выстрелил из ружья в чиновника

В Нижегородской области бизнесмен Вадим Терехов выстрелил из ружья в главу администрации Шеманихинского сельсовета Алексея Дорофеева.
Lenta.ru 10:32
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Биатлон

Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:28
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное