Хоккей
Вести.RuХоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура
ЦСКА—
СКА
2 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
вчера
Сергей Толчинский
|11'
|17'
Александр Барабанов
Линден Вей
|38'
|43'
Антон Белов
|59'
Александр Барабанов
|60'
Александр Барабанов
Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".
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Спорт БИЗНЕС Online07:05
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