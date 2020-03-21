Коронавирус
Газета.RuЧемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка
Здоровье
На Кипре умер первый пациент с коронавирусом
На Кипре умер первый пациент, заражённый новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Авто
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Происшествия
В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина
В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Космос
Новый дизайн телескопа может делать детальные изображения далеких небесных объектов
Большие оптические телескопы используют вогнутое зеркало для фокусировки света от небесных источников.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Происшествия
В НАО разбился вертолет, есть погибшие
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Автоспорт
«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии
«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Здоровье
В Роспотребнадзоре сообщили о новом инкубационном периоде COVID-19
Исследование, проведенное под руководством ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, дает основание полагать, что средний инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Наука
В Китае создали кровь с «универсальным» резус-фактором
Как следует из статьи, для того чтобы организм человека перестал реагировать на резус-фактор, ученые из Китая изобрели специальное покрытие для красных кровяных клеток.
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Технологии
«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве
OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Здоровье
70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами
Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132 Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.