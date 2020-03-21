Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.
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Чемпионат мира отменён. Это удар для российского хоккея

Чемпионат11:00

Андрей Николишин: «Многие сборные просто не поехали бы на ЧМ-2020 в нынешних условиях»

Sports.ru16:24

Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен

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Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

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Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

Спорт-Экспресс10:50

Фазель: было сложно отменить чемпионат мира

Газета.Ru14:57

Заслуженный тренер Новиков — об отмене ЧМ: «Жалко, что эти скрепы жизни размыкаются»

Sport24.ru12:11
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Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка

Взгляд.ру 20:55
Здоровье

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом

На Кипре умер первый пациент, заражённый новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
RT на русском 20:21
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС 19:01
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Авто

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Российская газета 06:09
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru 18:43
Космос

Ракета «Союз» с 34 спутниками стартовала с Байконура

Известия 13:49
Космос

Новый дизайн телескопа может делать детальные изображения далеких небесных объектов

Большие оптические телескопы используют вогнутое зеркало для фокусировки света от небесных источников.
Машины и Механизмы 19 марта в 08:37
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Происшествия

В НАО разбился вертолет, есть погибшие

Росбалт 12:35
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Автоспорт

«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии

«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Bookmaker-ratings.ru 01:21
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре сообщили о новом инкубационном периоде COVID-19

Исследование, проведенное под руководством ученых из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, дает основание полагать, что средний инкубационный период заболевания COVID-19 составляет 5,1 дня.
Российская газета 20:58
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru вчера в 09:55
Наука

В Китае создали кровь с «универсальным» резус-фактором

Как следует из статьи, для того чтобы организм человека перестал реагировать на резус-фактор, ученые из Китая изобрели специальное покрытие для красных кровяных клеток.
Красная весна вчера в 15:42
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Технологии

«Проект, который не полетел». Bloomberg сообщило, что OneWeb не исключает подачи заявления о банкротстве

OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
BFM.ru 18:04
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 07:41
Здоровье

70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами

Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132 Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.
АМИТЕЛ 21:01
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 21:44
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
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