Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.

Чемпионат мира по хоккею отменен

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