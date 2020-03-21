Коронавирус
Газета.RuЧемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.
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Хоккейный чемпионат мира в Швейцарии будет отменен из-за эпидемии коронавируса
Sputnik Латвия18 марта в 03:21
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