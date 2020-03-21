Коронавирус

Вести.RuВести.RuХоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

Матч ТВ14:30

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

Спорт-Экспресс10:50

Федерация хоккея России отреагировала на отмену чемпионата мира

News.ru11:49

Конгресс ИИХФ обсудит перенос ЧМ в Швейцарии на другой год

Sports.ru10:50

Рене Фазель назвал возможный срок проведения конгресса IIHF

РИА Новости14:59

Давыдов: чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье

Чемпионат13:00

Фазель: было сложно отменить чемпионат мира

Газета.Ru14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

RuNews24.ru 07:18
Футбол

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 17:05
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Bimru.ru 06:54
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Авто

ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Здоровье

Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Газета.Ru 12:04
Общество

За сутки в Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что число жертв заражения коронавирусом в стране выросло на 793 человека.
Профиль 16:57
Спорт

Губерниев заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио не состоятся

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о возможной отмене Олимпийских Игр 2020 года, которые должны состояться в японском Токио.
Metaratings 16:33
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
Политика

ЦИК увеличит срок голосования по Конституции

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО 12:41
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
За рулем Кубань вчера в 08:01
Армия и оружие

Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)

Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
ИноСМИ 17:40
Футбол

Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.
RT на русском 16:02
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса

Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 16:44
Кино

Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу

Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).
REGNUM 04:42
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом нового типа в мире увеличилось до 266 073.
Газета.Ru 17:23
Армия и оружие

В Польше испугались российского «электронного колпака» для Европы

Взгляд.ру вчера в 14:05
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Интерфакс 12:17
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное