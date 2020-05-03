Экономика
ТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолец21:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
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Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей
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После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook.
ФАН 17:24
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«Общее число заболевших COVID-19 в Приморье по состоянию на 3 мая составляет 494 человека», — говорится в сообщении на сайте региона.
RT на русском 21:52
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Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
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Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru вчера в 10:30
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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В Боливии разбился самолет с испанцами на борту
Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
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Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
ИнфоСМИ 10:10
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
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Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 13:35
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Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
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«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок
«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
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Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета
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Konkurent.ru вчера в 23:54
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
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В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 03:34
Здоровье
В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 22 тысячи человек
Власти Мексики представили новую статистику по коронавирусу в стране, согласно которой за сутки скончались 89 человек, а общее число случаев заражения достигло 22088.
РИА Новости 21:38
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41