Коронавирус

ТАССТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Холдинг Баффета продал свои доли в четырех крупных авиакомпаниях США

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