Коронавирус
ТАССХолдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США. Об этом сообщил в субботу во время телеконференции с участием инвесторов предприниматель Уоррен Баффет, который является главой конгломерата.
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Инвестиционная компания Баффета распродала имевшиеся акции авиакомпаний США
Московский Комсомолецвчера в 21:15
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